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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: إنتر ينسحب من صفقة لوكاكو.. واللاعب يقترب من يوفنتوس

لوكاكو
لوكاكو

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي إنتر الإيطالي قرر الانسحاب من صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

 

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن إدارة إنتر قررت الانسحاب من سباق ضم اللاعب بعدما علمت باتفاقه مع غريمه يوفنتوس.

 

وأضاف التقرير، أن يوفنتوس وفرق السعودية في سباق الحصول على لوكاكو في الوقت الحالي، حيث يطلب تشيلسي 40 مليونا للاستغناء عن اللاعب.

 

لوكاكو لعب الموسم المنصرم معارًا لنيراتزوري، حيث تنتهي فترة إعارته في 30 يونيو الجاري، بينما يريد إنتر تجديد فترة الإعارة.  

 

"لوكاكو" شارك هذا الموسم مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7. ويحاول إنتر استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.  

وعاد "لوكاكو" لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يوفق مع البلوز، ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.

إنتر روميلو لوكاكو لوكاكو تشيلسى إنتر الإيطالي

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