الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بتهمة قتل مواطن عربى

تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل مواطن يحمل الجنسية العربية، مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر إحالة المتهمين، وهم كل من "فاطمة.ع" و"فاروق.ت"، إلى محكمة الجنايات، عن اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرجا مواطنًا عربيًا من القاهرة إلى القليوبية، لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الأولى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، لخلافات عاطفية بينهم، وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض، واستدرجاه بعيدًا عن أعين المارة، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنًا بالسكين، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين في التحقيقات.

وارتبطت تلك الجريمة بالجنحة، حيث قام المتهمان في نفس المكان والزمان بسرقة هاتف المجني عليه، كما حملا سلاحًا أبيض دون ضرورة شخصية أو مهنية ودون مسوغ قانوني.

وتضمنت أدلة الإثبات في القضية شهادة "زهراء.ف" التي صرحت في التحقيقات بأنها سمعت من صديقتها في المسكن، المتهمة الأولى، بعد عودتها للمنزل بعد ارتكاب الجريمة، أن المتهم الثاني قام بقتل المجني عليه في إحدى المناطق النائية وأخفى جثته هناك.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة، مجرى التحريات بالقضية، عن أن تحرياته السرية توصلت لارتباط المتهمة الأولى عاطفيًا بالمجنى عليه، إلا أنه ساءت العلاقة فيما بينهما، فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل، فأعدا ثلاثة مخططات للتخلص منه، فخاب أثر الأولَين حتى بلغ بالمتهمين أن استدرجا المجنى عليه بمنطقة العبور- القليوبية وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنًا بسلاح أبيض قاصدَين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاته.