خبير اقتصادي لـ"إكسترا نيوز": مصر تقود تطوير القارة الإفريقية

علّق الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، على مشاركة مصر في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر لها دور محوري كبير جدًا في القارة الإفريقية، ولها اهتمامات كبيرة للصعود بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية داخل دول القارة الإفريقية، إذ أنها تقود تطوير القارة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحاول بكل جهده أن يدمج الاقتصاد الإفريقي بجانب الاقتصاد العالمي، وتحقيق الشراكات التجارية الأفريقية مع العالم الخارجي، وتحسين وحوكمة الموارد الطبيعية في إفريقيا بشكل جيد بحيث يتم الاستخدام الأمثل لها.

وأوضح أن قمة النيباد محور اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر ضمن المؤسسين الحقيقيين لها بجانب 4 دول أخرى، وبالتالي مصر لديها تطلعات في تحقيق الشراكات التجارية، والاجتماعية بين دول القارة.

وأشار إلى أن مصر لديها تطلعات بأن تضع القارة الإفريقية بكل مواردها الطبيعية وإمكانياتها لتحقيق مؤشرات جيدًا للوصول إلى مؤشرات متقدمة مسشتقبلًا، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الإفريقية.