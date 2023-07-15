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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تواصل محكمة عابدين غدًا الأحد استئناف شيرين عبدالوهاب، المحكوم عليها في الدرجة الأولى بتغريمها مبلغًا قدره 5 ملايين جنيه، وإلزامها وشركتها الخاصة بدفع مبلغ قدره 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، والذي يتضمن تقديم ألبومين من ألبومات الغناء.

تعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة روتانا الدعوى رقم 1935 لسنة 2022 جُنح اقتصادي ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب في المحكمة الاقتصادية، حيث تطالب بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، التي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، كـ تعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، وإلزام المدعى عليهم جميعًا بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه.

شيرين عبدالوهاب أول درجة ه 5 ملايين جنيه شركة روتانا الفنانة

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