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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل ختام ورشة "ابدأ حلمك" السينمائية بالبحر الأحمر ‬

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتم قصر ثقافة الغردقة، فعاليات ورشة "ابدأ حلمك السينما بين يديك"، والتي نظمت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت الفعاليات الختامية، ورشة "مبادئ السيناريو السينمائي"، والتي تحدث بها السيناريست عصام حلمي، عن كتابة السيناريو بشكل أعمق وكيفية تحويل النص الأدبي لحوار يشمل تفاصيل المشاهد التي تجسد النص الأدبي، وفي الوقت ذاته تعكس منظور ورؤية المخرج، عارضا بعض النقاط التقنية التي تميز كاتب سيناريو عن غيره وتعطيه طابعا احترافيا كعصف ذهني للحضور للخروج بأفكار فنية جديدة، كما عكست رؤية كل مشارك فى الورشة من خلال مشاركتهم بسكريبتات خاصة بهم لتوضيح النقاط التقنية والفنية التى أن يتميز بها عن غيره من كتاب السيناريو والحوار وسط نقاش فني مثمر وبناء.

وتناولت المحاضرة الثانية من الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم على مدار أسبوع، استكمالا لشرح "مبادئ التصوير السينمائي" والتي أوضح بها مدير التصوير زايد نايف، تقنيات التقاط الكادر ووضع الأجسام والإضاءة وانعكاسات الضوء والتي بدورها تعطي انطباعات المصور عن المشهد الذي يقوم بتصويره وكيفية استغلاله لالتقاط الأجسام حسب احتياجات العمل الفني، وأوضح "نايف" جماليات الكادر ووضع الأجسام والإضاءة مستعرضا الفيلم الوثائقي"أبو سنبل قدس الاقداس" سيناريو وإخراج عصام حلمى، وهو عبارة عن نتاج عمل فني للمشاركين في ورش عمل ابدأ حلمك السابقة والتى شرح من خلالها الكادرات المستخدمة والفرق فى الإضاءة الليلي والنهارى، وكيفية استخدامها على أنواع مختلفة من الكاميرات ومقارنة بين الكاميرات الاحترافية والتقنية الفنية لالتقاط الكادرات بها لاستخراج صورة فنية جميلة.

فعاليات ورشة ابدأ حلمك بالغردقة قدمت بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وأقيمت بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم.

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قصر ثقافة الغردقة إبدأ حلمك السينما بين يديك ابدأ حلمك السينما بين يديك الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة السيناريست عصام حلمي

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