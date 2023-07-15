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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه فى بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الأحد، الحكم على 6 متهمين بقتل شخص عمدًا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور. 

أحالت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، المتهمين "إسماعيل.ع.م"، 29 سنة، عامل جبس، "بيتر.ن.ح"، 33 سنة، و"أحمد.ا.ع" 31 سنة، و"أحمد. م. ر"36 سنة، و"محمد. س. ا"، 25 سنة، و"عبدالحميد.ط.م"، 25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

جاء بأمر الإحالة استعرض المتهمون القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمون أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلك" تجاههما، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة. 

وقاموا بقتل المجني عليه "خالد عبد الله. ا. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح، على إثر سبق الخلاف الواقع بين شقيقه، المجني عليه الثاني والمتهم الأول، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وما إن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصدًا من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

محكمة جنايات جنوب الجيزة 6 متهمين خلافات بولاق الدكرور النيابة العامة

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