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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محاولة جديدة من النصر السعودى لإقناع رافينيا بالرحيل عن برشلونة

رافينيا
رافينيا

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته.

النصر السعودي يحاول إقناع رافينيا بالرحيل عن برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي النصر السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع رافينيا في الصيف الحالي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن النصر يواصل محاولاته لإقناع إدارة برشلونة بالسماح برحيل رافينيا، وانضمامه إلى قلعة "كامب نو".

وأكدت الصحيفة نقلًا عن الصحفي "رودي جاليتي"، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن مسئولي النصر يريدون استغلال أزمة برشلونة المادية، في التعاقد مع رافينيا.

ويعاني فريق برشلونة من أزمة مالية في الوقت الحالي، خاصة في تسجيل اللاعبين الجدد؛ بسبب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف، وبالتالي تحتاج إدارة النادي الكتالوني لبيع عدد من اللاعبين والاستفادة منهم ماديًا.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى استمرار المحادثات بين الناديين ورافينيا منذ أسابيع، ولكن لم يصل أي رد حتى الآن، سواء من نادي برشلونة أو اللاعب، نظرًا لكونه ليس ضمن قائمة الراحلين عن الفريق حتى الآن.

يذكر أن رافينيا قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو لمدة 5 سنوات، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرازيلي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.

رافينيا برشلونة النصر السعودي الميركاتو الصيفي الدوري الاسباني

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