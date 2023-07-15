صدرت اليوم.. طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

انشغل كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عبر الإنترنت عن رابط الاستعلام عن رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 وطرق دفع الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات We اصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من اليوم السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير او مصروفات ادارية حتى يوم الإثنين 15 أغسطس.

في حين تبدأ الشركة المصرية للاتصالات القيام بتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد بعد يوم 15 اغسطس وحتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها سيتم فصل الخدمة نهائيا عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023.

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترالًا من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا

ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.