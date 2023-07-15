اليوم.. بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2023

تبدأ شركة WE المصرية للاتصالات، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، اليوم السبت، حيث يتساءل الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، خاصة العملاء الذين ما زالوا على نظام المحاسبة القديم، عن استهلاك ثلاثة أشهر ماضية.

موعد بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وقررت الشركة المصرية للاتصالات بدء الاستعلام، ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 اليوم السبت 15 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم 14 أغسطس 2023، وذلك هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 أغسطس 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، يتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 سبتمبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023:

وتتيح الشركة، عدة طرق لمستخدمي التليفون الأرضي للاستعلام عن قيمة الفاتورة لشهر يونيو فور إصدارها من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات (من هنا)، أو من خلال الرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط (من هنا).

- إدخال كود المحافظة.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على أظهر الفواتير.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات We، عن تحويل 4 ملايين عميل، من عملاء الشركة لنظام الدفع المسبق، بدلاً من نظام الفاتورة ربع السنوية، وذلك بعدما بدأت الشركة تدريجياً في اتباع تلك الاستراتيجية خلال الشهور الأخيرة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 أونلاين:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

- إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على السداد الإلكتروني.

- اضغط على ادفع.

- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

- اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

- اضغط على سدد.