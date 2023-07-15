نكشف استراتيجية الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة

حدد مسئولو نادي الزمالك استراتيجيتهم لإنهاء ملف إيقاف القيد على النادي بسبب عدم سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي تصل إلى مليون و400 ألف دولار.

وبات الزمالك ممنوع من قيد صفقاته الصيفية قبل حسم هذا الملف ولا يحق له إبرام أي صفقة جديدة، وهو ما جعل الإدارة تتحرك من أجل سرعة إنهاء الملف ووضع استراتيجية لسداد العقوبة في أسرع وقت.

وجاءت الخطة كالتالي:

٣٠٠ ألف دولار من الفيفا خاصة بمشاركة الجزيري في كأس العالم.

٤٠٠ ألف دولار من التعاون السعودي باقي مستحقات صفقة مصطفى فتحي.

٨٠٠ ألف دولار بيع بعض لاعبي الفريق الحاليين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة تحصيل حاصل بين الفريقين.

ويسعى الزمالك لإنهاء قضية لشبونة في أسرع وقت حتى يتمكن النادي من قيد صفقاته الجديدة وسط التحرك في أكثر من اتجاه لتدعيم صفوف الفريق وإبرام الصفقات الجديدة.