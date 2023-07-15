افتتاح "الفصول الصيفية" لتعليم فنون الموسيقى والغناء والتمثيل بأكاديمية الفنون

تفتتح أكاديمية الفنون بالهرم برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال مركز تنمية المواهب بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، الفصول الصيفية خلال شهور "يوليو، أغسطس، سبتمبر" لتعليم فنون "البيانو، الباليه، العود، الإيقاع ، الغناء العربي، الكورال، التمثيل (كبار وأطفال)، الرسم".

وفي سياق آخر؛ تشارك أكاديمية الفنون في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي المسرح هذا العام، بثلاث عروض مسرحية، حيث من المقرر أن ينطلق المهرجان يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس المقبل.

وتضم عروض الأكاديمية المشاركة بالمهرجان كل من عرض "الزائر" الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة 38 بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج إبراهيم أشرف، بالإضافة إلى عرض "موت معلق" الحاصل على المركز الثاني في مهرجان المسرح العالمي الدورة 38 بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، ومن إخراج كريم الريفي.

أما العرض الثالث فهو "ماهاجوني" الحاصل على المركز الأول في مهرجان المسرح العالمي الدورة 2 بالمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، ومن إخراج مصطفى عامر.