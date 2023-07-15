كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

ألمح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، إلى تجديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسم آخر، بعد انتهاء عقده الصيف المقبل.

كولر توج بالبطولة الخامسة له مع الأهلي منذ توليه مهمة الأحمر في بداية الموسم، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال كولر، في حواره مع إذاعة “srf" السويسرية: “لقد وقعت عقدًا لمدة عامين وأتوقع أن أبقى هنا لمدة عام آخر بصفتي مدربًا، لم أخطط كثيرًا مسبقًا لأنني أعرف مدى سرعة وتيرة أعمال التدريب، أحاول فقط أن أعطي كل شيء حيث أعمل وإذا كان الطرفان راضيين فقد يكون هناك تمديد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلينا الجلوس معًا”.

وأجاب كولر عن إذا كان هناك عبء عليه بعد غياب الدوري عن الأهلي لمدة موسمين: “أردت أنا وفريقي أن نكون ناجحين هنا، واتضح أنه موسم رائع فزنا فيه بكل شيء تقريبًا”.

وأضاف: “بالطبع، شعرنا أيضًا بضغط عشرات الملايين من جماهير الأهلي في البلاد، إنهم يطالبون دائمًا بالانتصارات، التعادل بالفعل غير مرض بعض الشيء لهم لكننا تكيفنا مع ذلك".

وعند سؤاله أن الأهلي فاز حتى الآن بالدوري بدون تلقي أي هزيمة.. هل هذا يدل على قوة فريقك أو ضعف البطولة؟، أجاب كولر: "الدوري ليس بسيطا كما يظن البعض، الدفاع أولوية لجميع الفرق وعندما يلعبون ضدنا، يحاول الخصوم في المقام الأول الحفاظ على سلبية النتيجة، هذا لا يجعل المهمة سهلة بالنسبة لنا، علينا أيضًا أن نحترس من الهجمات المضادة والكرات الثابتة، لقد تمكنا من القيام بذلك حتى الآن ونأمل أن نتمكن من البقاء على قيد الحياة في آخر 4 مباريات من الموسم دون خسارة".

وعن أي لغة يتواصل بها المدرب في مصر أوضح كولر: “عادة باللغة الإنجليزية، لأن لغتي العربية ليست جيدة بما يكفي (يضحك)، أنا أعرف فقط بضع كلمات، ولكن عندما يريد أحد المعجبين صورة في الشارع ، فعادة ما يكون الأمر قصيرًا ولا يتحدث كثيرًا”.

وتابع: “أنا لا أقضي الكثير من الوقت في الخارج أيضًا، لأن لدينا برنامجًا مكثفًا، غالبًا ما أكون في الفندق، حيث أشعر بالهدوء”.

وردا على سؤال، أنت ثاني سويسري بعد رينيه فايلر يتولى تدريب الأهلي، هل تواصلت معه قبل قبول العرض، “لا لم أفعل هذا، لا بد لي من جمع خبراتي الخاصة، وتكوين رأيي الخاص، أريد أن أقترب من مهمة جديدة بعقل متفتح لأن كل شخص مختلف”.