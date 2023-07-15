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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنظيم 27 رحلة بالون طائر تقل 520 سائحا في الأقصر

بالون طائر
بالون طائر

حلقت اليوم السبت في سماء الأقصر،27 رحلة بالون، تحمل على متنها 520 سائحا وسائحة من جنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر- في تصريح - إن طياري مطار البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات، وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

اتحاد شركات البالون استعدادات مكثفة استئناف الرحلات الطيران المدني البالون الطائر بالأقصر استعدادات المقابر الأثرية المعابد والمقابر الأثرية

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