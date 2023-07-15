جرار زراعي دهسه أثناء اللعب.. تفاصيل مصرع طفل في طنطا

" لم تتخيل الأم بأن نجلها و فلذه كبدها والذي عاش بأحضانها لمدة ثمانية سنوات من السعادة والفرح ، وشاهدته يكبر أمامها يوما تلو الأخر سيخطفه الموت بهذه السهولة ، وبهذه الموتة البشعة " مردده بأعلى صوتها " رجعولي ابنى .. رجعولي ابنى " لكن أمر الله قد نفذ فور وصوله المستشفى أثناء محاولة إسعافه .

وقالت الأم “ خرج يلعب مع أصدقاءه أمام المنزل ، وحظرته من البعد عن محيط المنزل حتى يكون تحت أعيوني ، وبمجرد دخولي لتجهيز بعض الأغراض بالمنزل ، سمعت صراخات متلاحقة لم تتوقف ، فتركت ما فى يدي وكاد قلبي يقف من الخوف والقلق ، وكانت الصدمة عندما شاهدت ابني وهو جثة هامدة تحت جرار زراعي دهسه أثناء لهوه ”

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بطنطا بإرتكابه الواقعة ، مبررا بأنه تفاجأ بالطفل أثناء مروره فلم يتمكن من السيطرة علي الجررار وسقط المجنى عليه أسفل عجلات الجرار .

قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بطنطا بالتصريح بدفن طفل دهسه جرار زراعي وذلك بعد الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية ،كما قررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان أهلية الطفل والتحفظ على سائق الجرار الزراعي وندب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.

البداية كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود، بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من العمر أسفل عجلات جرار زراعي، حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طنطا وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعى "حمزه. ا" في العقد الأول من العمر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي أسفل عجلات جرار زراعي حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح.

وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، قبل وصوله، تم تحرير محضر بالواقعة .