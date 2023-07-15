220 ألف مستفيد من مبادرة "100 يوم صحة" بالمنوفية

خصصت مديرية الصحة بالمنوفية، 1000 فريق طبي ثابت ومتحرك، للمشاركة في مبادرة "100 يوم صحة"، حيث تكثف المديرية جهودها في توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، من خلال فرق ثابتة ومتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين، حيث تُعد محافظة المنوفية في المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من متابعة وعلاج المواطنين، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية، أن الجهود التي تقوم بها الفرق الطبية على مستوى المحافظة ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتسخير الإمكانيات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جعلت المحافظة في المقدمة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونجحت الفرق الطبية المشاركة في مبادرة "100 يوم صحة" في تقديم خدماتها لـ220 ألف مواطن من أبناء محافظة المنوفية على مستوى جميع المراكز والمدن، في ظل متابعة لحظية، ومستمرة من قيادات مديرية الصحة للقوافل والفعاليات اليومية للفرق الطبية المشاركة.