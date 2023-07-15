انتظام امتحانات النقل للدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بعدة محافظات

شهدت عدة محافظات اليوم السبت بدء امتحانات النقل للدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023.

ففي محافظة الغربية، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، التي بدأت اليوم حيث يؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بداية من اليوم وحتى الثلاثاء الـ18 من يوليو الجاري.

كما يؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بداية من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء الـ25 من نفس الشهر، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات اعتبارا من السبت 22 يوليو الجاري وحتى السبت 29 نفس الشهر.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن للطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة.

من ناحية أخرى، اطمأن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، على جاهزية اللجان التي سيؤدي بها الطلاب امتحانات الدور الثاني، موجها رؤساء المدن والأحياء بتقديم التعاون لمديرية التربية والتعليم خلال سير الامتحانات، وإزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس، والتوجيه بتأمين المدارس ومراكز توزيع الأسئلة من خلال مديرية أمن الغربية، والتأكد من استمرارية التيار الكهربي من خلال قطاع الكهرباء بالغربية خلال فترة سير الامتحانات، وموجها أيضا بضرورة توفير الإنارة والتهوية الجيدة، والالتزام بضوابط الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأبنائنا وبناتنا خلال سير الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

وفي محافظة مرسى مطروح، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عمرو شحاته، اليوم إن 3 آلاف 112 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية من العام الدراسي 2022 - 2023 أمام 32 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الطلاب يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، مؤكدًا أن المديرية اتخذت استعداداتها لإجراء الامتحانات، لافتاً إلى المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة للطلاب لأداء الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع 14 طالبا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن؛ وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات المحافظ خالد شعيب.

وفي محافظة جنوب سيناء، انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) والشهادة الإعدادية والتعليم الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي).

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عقل - في تصريح اليوم - إلى أن امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي تبدأ من اليوم وحتى /الأربعاء/ 19 يوليو لتستغرق خمسة أيام.

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ أعتبار من يوم السبت الموافق 22 يوليو حتى الخميس 27 يوليو لمدة ستة أيام.. فيما تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي عام، من اليوم وتنتهي الثلاثاء 25 يوليو للصف الأول وتنتهي الاثنين 24 يوليو للصف الثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي الفني من اليوم لجميع التخصصات (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) وتنتهي يوم الاثنين24 يوليو للصفين الأول والثاني الثانوي (صناعي وتجاري زراعي والصف الثاني فندقي) أما الصف الأول الفندقي فتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو.

وفي محافظة الإسكندرية، أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انطلاق امتحانات الدور الثاني صباح اليوم للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي في اللجنة الأولى ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.

وذكرت مديرية التربية والتعليم في بيان أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى خلال اليوم الأول من الامتحانات.

وأشارت إلى أن أبوزيد عقد اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية شدّد فيه على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وكذلك متابعة الامتحانات وإرسال تقرير سير الامتحانات غرفة العمليات المركزية بالمديرية .

وأوضح مدير المديرية أن امتحانات الصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي تنطلق يوم /السبت/ المقبل الموافق 22 من يوليو 2023 وتم ترحيل امتحانات يوم /الأحد/ الموافق 23 يوليو ليؤديها الطلاب يوم /الخميس/ 27 يوليو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو والتي منح فيها رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية للعاملين بالدولة، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم /السبت/ 29 يوليو، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني النظرية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته (زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ومزدوج)