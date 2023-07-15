رواد معرض الأوبرا الثاني للكتاب: الأسعار مناسبة جدًا

شهد معرض الأوبرا الثاني للكتاب إقبال كبير من قبل المواطنين على مدار أيامه منذ افتتاح أبوابه يوم الأحد الماضي، المقام بساحة الأوبرا المصرية بالقاهرة والذي يستمر فعالياته حتى 18 يوليو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الساعة الثالثة عصرا وحتى الحادية عشر مساء على أن يكون الدخول مجانا للجماهير.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من رواد معرض الأوبرا للكتاب والتي جاءت على النحو التالي، يقول ناصر عبد السلام، أحد رواد معرض الأوبرا، إن افتتاحه في ذلك التوقيت أمر مميز خاصة مع إجازة نهاية العام واستغلال بعض المواطنين إجازة الصيف للخروج والتنزه وهو ما يميز المعرض كونه فرصة للتنزه والتثقيف في وقت واحد.

ومن جانبه أوضح خالد محمد، أحد رواد معرض الأوبرا الثاني للكتاب، أنه استغل انتهاء أبنائه من امتحانات نهاية العام وقرر التوجه للمعرض مع أسرته للتثقيف وفرصة للتنزه، خاصة وأن المعرض أهم ما يميزه هو إقامته في الأوبرا بوسط القاهرة ما يجعله قريب من جميع الأماكن ومجاور لمعظم المناطق.

وأشاد أحمد منصور، أحد رواد معرض الأوبرا الثاني للكتاب بفعاليات المعرض والذي يقدم العديد من الكتيبات من خلال مختلف دور النشر في مختلف المجالات بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، مشيرا إلى أن هيئة دار الكتب المصرية تقدم الكتب بأسعار مخفضة للغاية تبدأ من جنيه واحد.

ويضم المعرض العديد من دور النشر والتي تقدم مختلف الكتيبات بأسعار متفاوتة ومخفضة، كما تواصل مبادرة الثقافة والفن للجميع والتي تصدر كتيبات وزارة الثقافة بأسعار مخفضة تبدأ من جنيها وحتى 20 جنيها بجانب وجود خصومات خاصة للطلاب.

ويواصل معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور ورواد المعرض يوميا من الساعة الثالثة عصرا حتى الحادية عشرة مساءً بساحة دار الأوبرا.