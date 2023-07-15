روسيا: استدعاء 147 ألف وإرسالهم للجيش والتشكيلات العسكرية

كشفت الحكومة الروسية، اليوم، اكتمال التجنيد الربيعى في الجيش، وإرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل الماضي، كما تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية، وذفق وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 مارس 2023، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى.

وقالت الدفاع الروسية إنه لضمان النقل العسكري، شاركت 14رحلة جوية لطائرات القوات المسلحة الروسية، و153 رحلة طيران مدني، وأكثر من ألفي عربة من قطارات الركاب، وكذلك النقل البري للوحدات العسكرية.

ووفقا للدفاع الروسية، يتم تسجيل المجندين في تشكيلات التدريب والوحدات العسكرية وسيتلقون تخصصًا عسكريًا في غضون خمسة أشهر.