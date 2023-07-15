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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. ختام امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

طلاب
طلاب

يختتم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 م، اليوم السبت.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم، امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياءـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عدد (1824) طالبًا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، من يوم الإثنين 12 يونيو 2023 واستمرت حتى 15 يوليو2023.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من استخدام الـopen book في امتحانات الثانوية العامة هذا العام هو تشغيل عقلية الطلاب وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأضاف وزير التعليم، خلال فيديو بثه منذ قليل، أن الوزارة تقوم بمد الطلاب بكتيب اسمه كتيب المفاهيم، يحتوي على أساسي المادة، مثل الجدول الدوري في مادة الكيمياء، بالإضافة إلى بعض المفاهيم الأساسية التي من المفترض حفظها.

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