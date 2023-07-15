وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية خلال جولته التفقدية بلجنتي المعناوي الإعدادية بنين، والجراولة للتعليم الأساسي شرق مرسي مطروح، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

واطمأن وكيل تعليم مطروح، على سير الامتحانات، في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأوضح شحاتة أنه اطمأن من رؤساء اللجان البالغ عددهم ٣٢ لجنة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان فى توقيتاتها المحددة سلفًا، وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتي أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك انتظام أعمال امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع الرئيسي إلى مقار لجان الامتحان بكافة الإدارات التعليمية، كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، يتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات التي تقوم بها المديرية، من أجل انضباط العملية الامتحانية، كما يقوم بالاطمئنان هاتفيًا بصورة مستمرة مع غرفة العمليات للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتوافر المناخ التربوي المناسب للطلاب.

وشدد وكيل تعليم مطروح على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب، ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

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