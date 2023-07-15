وست هام يُعلن رحيل ديكلان رايس عن صفوفه في صفقة قياسية

أعلن نادي وست هام يونايتد، اليوم السبت، رسميًا، أن لاعبه ديكلان رايس سيغادر الفريق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"وست هام يونايتد يمكن أن يؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لمغادرة ديكلان رايس النادي مقابل رسوم انتقال قياسية للاعب بريطاني".

ومن المقرر، أن ينتقل ديكلان رايس، إلى أرسنال، على أن يعلن الأخير، انضمام اللاعب رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد أكدت في وقت سابق، أن رايس سينتقل إلى أرسنال، قادمًا من وست هام، في صفقة قياسية، تبلغ 105 مليون جنيه أسترليني، ليكون أغلي صفقة انتقال للاعب بريطاني، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جانبه، قال ديفيد سوليفان الرئيس التنفيذي لوست هام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "يؤسفني أن أرى ديكلان يتركنا، لكنني أعتقد أن الجميع في وست هام يونايتد يجب أن يفخروا جدًا بالدور الذي لعبناه في رحلته من أكاديمية كرة القدم في تشادويل هيث إلى أن يصبح أغلى لاعب شاب في كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف سوليفان: "أود أن أوضح لمشجعينا أننا لا نريد بيع ديكلان. أردنا بناء فريقنا حوله وقدمنا سلسلة من العروض المحسّنة طويلة الأجل للتعاقد لتأمين مستقبله. ومع ذلك ، بمجرد أن أوضح ديكلان أنه يرغب في المضي قدمًا والسعي إلى تحدٍ جديد ، شعر النادي أنه لن يكون من الصواب الوقوف في طريقه ، بما يخدم مصالح وست هام يونايتد".

وتابع: "لقد غادر مع خالص الشكر والاحترام والحب من الجميع هنا ، بعد أن حصل على مكانه في التاريخ إلى جانب العظيم بوبي مور وبيلي بوندز كلاعبين وحيدين قادوا وست هام يونايتد للفوز بكأس كبير. الأكثر من ذلك، لقد قدم دائمًا كل شيء لنادي كرة القدم طوال فترة وجوده معنا".

واختتم سوليفان تصريحاته:"ديكلان سيحتل إلى الأبد مكانة خاصة في قلوب مشجعي «هامرز» وكل شخص هنا في النادي. نتمنى له التوفيق في المستقبل وسيظل دائمًا مصدر إلهام ومثال لأي لاعب شاب قادم من خلال أكاديميتنا".

أما ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام، فقال: "أود أن أشكر شخصيًا ديكلان على كل ما فعله خلال فترة وجوده في وست هام يونايتد. من الواضح أنه من المحزن أن نقول وداعًا لشخص كان معنا لفترة طويلة ولكن يجب علينا الآن أن نتطلع إلى الأمام".

وأضاف: "وست هام يونايتد نادٍ ضخم، وكما يظهر التاريخ ، لا يوجد لاعب أكبر من النادي. ينصب تركيزنا بالكامل الآن على البناء على النجاح الذي تمتعنا به الموسم الماضي، إضافة إلى فريقنا الموهوب الفائز بلقب الدوري الأوروبي للمؤتمرات مع دخولنا موسمنا الثالث على التوالي في أوروبا ، ومواصلة تطوير أفضل المواهب الشابة من خلال أكاديميتنا الناجحة ".

وخلال مسيرته مع وست هام، شارك ديكلان رايس – البالغ من العمر 24 عامًا – في 245 مباراة مع «هامرز»، سجل خلالها 15 هدفًا. وقاد اللاعب فريقه لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي عن الموسم الماضي، بعد الفوز في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.