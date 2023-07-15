أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023 .. وأسعار الوحدات

تتصاعدة حدة البحث عن أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023 التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية حيث طرحت هيئة الأوقاف المصرية وحدات سكنية ( بيع أو إيجار) تصلح لعدة أغراض منها السكني و الإداري، وذلك في مزاد علني يتم على 5 مراحل حيث يسدد المتقدم مبلغ 16 ألف جنيه كجدية حجز.

أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023

طرحت هيئة الأوقاف المصرية عدة وحدات سكنية في أكثر 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية هى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، السويس، التل الكبير، الشرقية، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر (الغردقة، سفاجا)، القصير، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان).

ويتم شراء كراسة الشروط التي توضح تفاصيل طروحات هيئة الأوقاف المصرية الخاصة بهذه الوحدات السكنية في كافة مقرات الهيئة بجميع المحافظات أو في مقرات بنك القاهرة المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية حيث يمكن الاطلاع على كافة الشروط اللازمة للتقديم.

أسعار شقق هيئة الأوقاف 2023 بالمحافظات

تتراوح أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت عنها هيئة الأوقاف المصرية من 153 ألف إلى 188 ألف جنيه بإضافة 7 % من قيمة الفائدة للمبلغ الإجمالي المشتري يتم الحجز بدفع مقدم يبلغ 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية و يتم تقسيط باقي المبلغ على عدة دفعات تتراوح من 5 - 40 ألف جنيه وفقا لمستوى الدخل ومكان الحصول على الشقق.

وخصصت هيئة الأوقاف المصرية أرقام ساخنة للاستفسار عن كافة التفاصيل اللازمة للراغبين في حجز الوحدات السكنية وذلك عبر الأرقام التالية:- 01222245312 أو 0222325907 أو 0109729610 أو 01228364533 حيث يتلقي الاستفسارات مجموعة مميزة من الموظفين المخصصين على الرد على كافة تساؤلات المواطنين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الأوقاف 2023

أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023 والاوراق المطلوبة للتقديم محور تساؤلات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية حيث تتلخص الأوقاف فيما يلي :-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم للحصول على شقة سكنية أو محل تجاري.

صورة من وثيقة الزواج.

إيصال مرافق حديث للوحدة السكنية الحالية.

إيصال دفع مبلغ جدية الحجز.

مفردات مرتب للشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

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