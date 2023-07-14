ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"واعظات الأوقاف" من الفيوم: مكارم الأخلاق اجتمعت في رسالة الإسلام

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة الفيوم، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة الفيوم التي يرأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات الفيوم.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن مكارم الأخلاق اجتمعت في رسالة الإسلام، ومكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني، ويجب أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا.

كما أكدن أن من فضائل الاستغفار أنه اقتداءٌ بنبينا (صلى الله عليه وسلم) الذي كان يكثر من استغفار ربه (عز وجل)، مع أن ربه سبحانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واللهِ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً"، ويقول سيدنا عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): "إن كنا لنعدُّ لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المجلس الواحد مائة مرة (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).

وشارك في قافلة اليوم من محافظة الفيوم كل من الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة مرفت عزت، والواعظة هبة مختار علي، والواعظة آيات محمود بمسجد عبد العزيز الجزار بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والدكتورة هدى حميد معوض، والواعظة هويدا عبد الحميد، والواعظة هالة ربيع، بالمسجد العتيق بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

الأوقاف المرأة واعظات الأوقاف الفيوم مكارم الأخلاق رسالة الإسلام

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

شعبة القصابين: 20% تراجع بأسعار اللحوم الحمراء عقب انتهاء موسم العيد

كيف أصبحت العلمين مدينة لجذب فعاليات متنوعة؟.. خبير سياحى يُجيب

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية