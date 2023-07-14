"واعظات الأوقاف" من الفيوم: مكارم الأخلاق اجتمعت في رسالة الإسلام

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة الفيوم، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمحافظة الفيوم التي يرأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات الفيوم.

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن مكارم الأخلاق اجتمعت في رسالة الإسلام، ومكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعي ووطني، ويجب أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا.

كما أكدن أن من فضائل الاستغفار أنه اقتداءٌ بنبينا (صلى الله عليه وسلم) الذي كان يكثر من استغفار ربه (عز وجل)، مع أن ربه سبحانه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واللهِ، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً"، ويقول سيدنا عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): "إن كنا لنعدُّ لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المجلس الواحد مائة مرة (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).

وشارك في قافلة اليوم من محافظة الفيوم كل من الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة مرفت عزت، والواعظة هبة مختار علي، والواعظة آيات محمود بمسجد عبد العزيز الجزار بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والدكتورة هدى حميد معوض، والواعظة هويدا عبد الحميد، والواعظة هالة ربيع، بالمسجد العتيق بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.