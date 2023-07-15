بمفاتيح عهدته.. اعترافات المتهم بسرقة شركة يعمل بها في مدينة نصر

اعترف المتهم بسرقة شركة يعمل بها أمام جهات التحقيق بمدينة نصر بارتكابه جريمة السرقة، وأنه يعمل بالشركة نهارا وقرر سرقتها ليلا، لمروره بضائقة مالية.

وكانت قد قررت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

ونجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لسرقته 2 كاميرا – 3 آلات موسيقية، من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب انصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته واستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده الحصول على كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.