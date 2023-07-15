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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق ديمو في بني سويف، بالقرب من مدخل قرية نعيم ، والذي وجه بسرعه نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

وتبين من التحريات أن المصابين في الحادث هم:  "رجب. م . م"  61 سنة، مقيم قرية نعيم بمركز بني سويف، مصاب إشتباه ما بعد الإرتجاج، و" عدلي. م . س" 45 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، مقيم قرية نعيم، و" كريم . ع . م " 39 سنة، مقيم قرية نعيم، مصاب جرح بفروة الرأس، و" مينا . س . خ" 31 سنة، مصاب سحجات وكدمات، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

اسعاف بني سويف بني سويف حادث تصادم سيارة ملاكي عربة كارو مدينة بنى سويف

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