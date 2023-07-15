الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري وسط أجواء هادئة

يستضيف الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري، في التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسماعيلية، في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

المباراة تقام في أجواء هادئة بعدما ضمن الإسسماعيلي البقاء، بعد فوزه على الداخلية في الأسبوع الثالث والثلاثين، وسيخوضها الفريقين بهدف إنهاء الدوري بشكل جيد.

الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل يحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة من 8 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40.

حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد كوكو وعبد الله جمال ومحمد هاشم، وإياد العسقلانى ومحمد نصر، وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد وجدي ومحمد البحيري ومحمد بيومي و سيرجي أكا وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وكريم الديب وياو أنور ومصطفى فارس وعمر الساعي ومروان حمدي وعبد الله السعيد.

ويغيب عن الإسماعيلي كل من أحمد عادل عبد المنعم وباهر المحمدي ومحمد فوزى وصالح جمعة وأبوبكر حمزة الجمل ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وعبد الله مجدي ومحمد الشامي وعمر طارق الوحش وفراس شواط.

على الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش المركز السابع برصيد 43 نقطة من 12 انتصارا وسبعة تعادلات و14 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 46 وانهاء الدوري في المركز السادس إذا تعثر المقاولون أمام الأهلي غدا.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو خليل وصبحي سليمان ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو وأحمد حامدين.

وشهدت القائمة غياب كل من المهدي سليمان وجافين كيزيتو ومورو ساليفو ومحمود علاء وهشام صلاح وأحمد عادل ميسي وعمار حمدي وفوزي الحناوي وصبري رحيل.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده أحمد لطفي وحسن رمضان ومعهم محمود نصور حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد حكم فيديو.