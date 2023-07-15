بينها لقاء "محمد سلماوى" بمعرض الإسكندرية للكتاب.. أجندة "الدستور" الثفافية اليوم

ضمن فعاليات الدورة العشرين، لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، يلتقي جمهور وقراء الإسكندرية بالكاتب محمد سلماوي، وذلك في اللقاء الذي يعقد في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة.

في سياق متصل، وتحت عنوان "الرواية بين التاريخ والفنتازيا"، يعقد لقاء في الثانية عشرة مع الكاتب الشاب إبراهيم أحمد عيسي، والكاتب رامي رأفت بقاعة اجتماعات "C"، ويدير اللقاء الكاتب إسلام سمير.

وفي الثالثة عصرًا، تتواصل فعاليات ورشة عمل "كيف تكت روايتك الأولى"، مع الكاتب أحمد مهني.

وفي الخامسة مساء، ندوة فكرية بعنوان "القاهرة مؤرخة"، ويشارك فيها كل من: حامد محمد حامد، عبد العظيم فهمي، عبد الرحمن الطويل، وتقدم اللقاء ياسمين عبد الله.

وفي الثامنة مساء، تشهد القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، حفل أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

أيام سمير حمص

وفي الثامنة مساء، تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضًا، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص"، للكاتبة هند جعفر، ويناقش المجموعة ويدير اللقاء ويقدمه الكاتب عبد الرحيم يوسف.

يسبقها في السابعة مساء، وضمن فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، عرض للفيلم الروائي الطويل Waking Life، أو "حياة اليقظة"، ويعقب العرض مناقشة مع الجمهور تقدمها وتديرها الناقدة كريستين سليمان.

والفيلم من إنتاج عام 2001 وتبلغ مدة عرضه 101 دقيقة، من تأليف وإخراج ريتشارد لينكلاتر، يبحث فيلم "حياة اليقظة"، مجموعة واسعة من القضايا الفلسفية، بما في ذلك طبيعة الواقع والأحلام، والأحلام الواعية والوعي ومعنى الحياة والإرادة الحرة والوجودية.

رقصات مرحة لبغال البلدية بالمركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة والنصف عصرًا، يحتضن المركز الدولي للكتاب، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "رقصات مرحة لبغال البلدية"، للكاتب القاص محمد حافظ رجب، ويدير اللقاء القاص أحمد حلمي.

وفي نفس التوقيت، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ورشة تدريبية لشباب الهيئة والوطنية للتدريب، وذلك في إطار أعداد الطلاب خريجي الجامعات لسوق العمل وتأهيلهم في مجال التنمية البشرية.

تعقد الورشة بالتعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة، وتتناول الورشة محاور: مهارات التواصل مع الجمهور ــ قواعد وفنون الإتيكيت ــ مهارات إعداد السيرة الذاتية واحتياز مقابلات العمل.