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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحويلات مرورية بالجيزة ..فتح كوبرى الجلاء لعبور احدى السفن العملاقة

كوبري الجلاء
كوبري الجلاء

‏بدأت منذ قليل قوات أمن الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، في إغلاق كوبري الجلاء الذي يقع بين ميدان الجلاء وشارع التحرير، ‏بسبب فتح مفاصل الكوبري،  لعبور إحدى السفن العملاقة أسفل الكوبري. 

 

وعلى الفور قامت قوات المرور بإجراء عدد من التحويلات المرورية ‏حيث تم توجيه السيارات المتجهة من شارع الجيزة إلى منطقة وسط البلد، للعبور مباشرة إلى كورنيش العجوزة‏، و السيارات المتجهة من منطقة ميدان الإبرة تم تفسيرها التجارية إلى شارع ‏سرايا الجزيرة الزمالك بدلا من ميدان الجلاء. 

وبالحديث مع أحد أفراد قوات الأمن المسئولة عن عملية فتح واغلاق الكوبري، قال " هذه إجراءات أمنية  تحدث كل فترة عند مرور أحد السفن الكبيرة في مجري نهر النيل أسفل الكوبري، يتم اخطارنا قبلها بوقت كافي، حتي نقوم بإخلاء الكوبري من المارة، وأيضاً من السيارات، حيث نقوم باخطار الإدارة العامة للمرور، من أجل عمل التحويلات المرورية اللازمة، منعاً لحدوث أي تكدسات او زحام مروري، وبالفعل نجحنا في ذلك الحمد لله ".

 

هذا وقد قام عدد كبير من المارة بالوقوف علي قارعة الكوبري لمشاهدة هذا الحدث الذي يحدث  كل فترة طويلة، عند مرور أي سفينة أو باخرة نيلية ذات أطوال مرتفعة، وقال أحدهم ، ويدعي سعيد " كنت خارج أنا وأسرتي في وسط البلد، وفي طريقنا للعودة فوجئنا بهذا الحدث للمرة الأولي، ومبسوط جداً اني شاهدته لايف، وطبعاً رجال الشرطة قوات تأمين الكوبري، طالبتنا بالابتعاد عن أسواره حفاظاً علي ارواحنا، وهو ما استجبنا له علي الفور ".

وهو نفس الحال بالنسبة لشاب  يدعي علي،  يجلس علي الكوبري يمارس هواية الصيد، حيث قال " فوجئت بهذا الحدث التاريخي الذي لم أحضره من قبل، حيث انني كنت أشاهده فقط في التليفزيون، وبالطبع التزمت بالتعليمات الأمنية وانصرفت من مكاني بالكوبري، وقمت بمشاهدة الحدث من خلال وقوفي علي ناصيته ".

كوبري الجلاء

كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
كوبري الجلاء
قوات أمن الجيزة الإدارة العامة للمرور كوبري الجلاء ميدان الجلاء مفاصل الكوبري

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