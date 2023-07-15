ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من الشعر المستعار وراكب بحوزته بذور ونبات الماريجوانا

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من مخدر الماريجوانا.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اللبنانية القادمة من بيروت استوقف احمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندسة ميار الزناقيري والمهندسة اميرة إسماعيل مأمورتا الجمرك واللتان تلاحظ لهن كثافات عضوية معتمة بكميات داخل حقائب الراكبة، قام احمد سيد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من خصلات الشعر الطبيعي مخبأين في قاع حقائب الراكبة، قام مصطفي الجندي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد جمال فرج و مصطفي حامد و مروان مختار و اماني معوض و فاطمة الزهراء حجو و ايمان عبد اللطيف مآمير الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددهم ٤٠ خصلة شعر طبيعي.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الخليج القادمة من البحرين حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته كيس شفاف بداخله نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٩ جرام و كيس شفاف بداخله ١٨ بذرة لنبات الماريجوانا و مطحنتين لتعاطي المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية و اماني معوض مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك في التفتيش الذاتي ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من اسلام غزالي مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تحت اشراف احمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

امر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

الضبطية