بيراميدز يكتسح الطلائع برباعية ويحافظ على مركز وصافة الدوري

اكتسح فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون للدوري الممتاز.

افتتح التسجيل أولا للطلائع عن طريق عربي بدر، في الدقيقة الـ13.

وبعد هجوم مكثف نجح عبدالله مجدي، في إدراك التعادل للسماوي مع الدقيقة الـ25، بينما أضاف كريم حافظ ثاني أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ45، يحرز محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش، هدفا ثالثا لصالح بيراميدز، بالخطأ في مرماه.

ومع الدقيقة الـ57، يضيف محمود صابر رابع أهداف بيراميدز.

وفي الدقيقة الـ70، يسجل أحمد أيمن منصور، ثاني أهداف طلائع الجيش.

وشهدت أحداث المباراة إشهار الكارت الأحمر، في وجه عبدالله مجدي لاعب بيراميدز، من قبل حكم الساحة نادر قمر الدولة، وذلك في الدقيقة الـ72.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده لـ70 نقطة، محافظا على تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أما طلائع الجيش تجمد رصيده عند 36 نقطة، في المركز الرابع عشر.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله وخالد سرحان، وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسن مجدي وأحمد سمير، وعلي حمدي وعربى بدر.

خط الهجوم: كريم صلاح وبول جوليوس.