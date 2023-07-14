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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال: رئيس وزراء إثيوبيا سياسى محنك يُتقن التهرب من المفاوضات

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

كشف الدكتور علي الدين هلال، الكاتب والمفكر السياسي، عن رؤيته لقمة دول جوار السودان، وأبرز نتائجها، مؤكدًا أنها تأتي من بين عشرات المبادرات المصرية لإنهاء الأزمة.

وقال “هلال” خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن قمة دول جوار السودان جاءت استمرارًا لعشرات المبادرات التي أطلقتها مصر لوقف الاقتتال في السودان، موضحاً أن أكثرهم جدية كانت المبادرة السعودية الأمريكية التي انطلقت من جدة، وتوصلت لإتفاقيات لم تنفذ علي أرض الواقع.

وأشار الدكتور علي الدين هلال إلى أن مصر استطاعت أن تجمع 6 دول مجاورة للسودان، موضحاً أن هذه الدول ليست علي قلب رجل واحد وأهمها علاقة مصر بإثيوبيا.

وعن اللقاء الثنائي لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مع الرئيس السيسي، تابع: "رئيس الوزراء الأثيوبي رجل سياسي محنك، ويعلم جيدا متى يتهرب من المفاوضات".

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