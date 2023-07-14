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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة "100 يوم صحة" تقدم خدماتها بكنيسة ماري مينا بكفر الشيخ

حملة 100 يوم صحة
حملة "100 يوم صحة"

شهدت كنيسة ماري مينا بكفر الشيخ، تقديم حملة “100 يوم صحة”، خدماتها للمترددين على الكنيسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق مبادرة "100 يوم صحة"، مؤكدة على تقديم الأطقم الطبية الخدمة الصحية للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية من فحص لصحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة، وحملة قلبك أمانة، وخلال الزيارة قاموا بشرح وافٍ للخدمات الصحية التي تكفلها الدولة للمواطنين من خلال مبادرة "100 يوم صحة".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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