ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمد فؤاد.. استغنى عنه غزل المحلة وتألق فى غزل المحلة

اللاعب محمد فؤاد
اللاعب محمد فؤاد

محمد فؤاد، ابن محافظة الغربية، اللاعب الذي تألق في دوري يلو السعودي بأهدافه الرائعة، ولكنه حتى الآن لا يعرفه الكثيرون في مصر.

يعد فؤاد، واحدًا من اللاعبين المصريين الذين يلعبون خارج الوطن، حيث يشارك في صفوف نادي جدة السعودي، ففي الموسم الأخير، وتمكن من تسجيل 9 أهداف مع فريقه نادي جدة، وهو رقم مميز للاعب يلعب في فريق يحتل منتصف جدول الدوري، يعتبر هذا الرقم أكثر من جيد حيث يلعب اللاعب المصري في مركز الجناح الأيمن.

dbf6f1f7-4688-4307-ab3e-7e81ac658f55

ومحمد فؤاد، هو الشقيق الأكبر للاعب الأهلي ومنتخب مصر، الشاب كريم فؤاد، وبدأ محمد فؤاد، مسيرته الكروية في صفوف نادي غزل المحلة، واستمر في المراحل السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول.

لكن تغير مسار حياته عندما تم الكشف عن مشكلة في قلبه خلال الكشف الطبي الاعتيادي للفريق الأول، وتم تحويله فورًا لإجراء عملية جراحية، ووافق إدارة النادي على دفع تكلفة العملية، ولكن عندما عاد فؤاد إلى النادي، اكتشف أن اسمه قد رفع من القائمة، ورفضوا سداد تكلفة العملية، وتحملها هو أسرته،

08b65622-e76f-43f5-b404-fa754c971a7b

على الرغم من هذه الصدمة، وجد فؤاد فرصته في الاحتراف خارج مصر، حيث انتقل إلى الدوري العماني، وقدم أداءً استثنائيًا مع أحد الأندية الصغيرة، مما جعله مطلوبًا داخل عمان بشكل كبير، والتحق بعد ذلك إلى نادي الروستاق العماني، وقدم معهم ثلاثة مواسم كمهاجم أساسي بديلًا عن مركز كجناح أيمن.

6712d034-42a7-436d-a7a5-6de4de81a11f

ومن عمان انتقل إلى السعودية، حيث تنقل فؤاد بين عدة أندية سعودية، حتى استقر الآن في نادي جدة، ويقدم معهم مستويات جيدة جعلته واحدًا من هدافي دوري يلو، رغم أنه يلعب في مركز الجناح، حيث يمتلك مهارات فردية رائعة وقدرة على التسجيل من أي مكان في الملعب ويمتاز بالسرعة والقوة البدنية، ويتمتع بمهارات فردية رائعة تجعله يتفوق على مدافعي الفرق المنافسة.

5391e859-160f-464e-ba1b-730e4be23767

يعتبر محمد فؤاد، مثالًا حيًا على الصمود والتحدي في وجه الصعوبات، ولعل تلك الصفات هي التي جعلته يصل إلى مكانته الحالية في دوري يلو.

محمد فؤاد إستغني عنه غزل المحلة ليصبح احد أبرز المترفيين بالدوري السعودي إجراء عملية جراحية الفريق الأول بشكل كبير الكشف الطبى خارج مصر عملية جراحية مسيرته الكروية نادي غزل المحلة

الأكثر قراءة

أول ظهور لأولاد وأحفاد ميمى جمال.. (فيديو)

هنيدى يقتبس فكرة بوستر فيلمه الجديد "مرعى البريمو" من "حمدالله ع السلامة"

بيراميدز يمنح لاعبيه راحة 3 أيام قبل مواجهة الأهلى

تحويلات مرورية بالجيزة ..فتح كوبرى الجلاء لعبور احدى السفن العملاقة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 15 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب في تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح