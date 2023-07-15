محمد فؤاد.. استغنى عنه غزل المحلة وتألق فى غزل المحلة

محمد فؤاد، ابن محافظة الغربية، اللاعب الذي تألق في دوري يلو السعودي بأهدافه الرائعة، ولكنه حتى الآن لا يعرفه الكثيرون في مصر.

يعد فؤاد، واحدًا من اللاعبين المصريين الذين يلعبون خارج الوطن، حيث يشارك في صفوف نادي جدة السعودي، ففي الموسم الأخير، وتمكن من تسجيل 9 أهداف مع فريقه نادي جدة، وهو رقم مميز للاعب يلعب في فريق يحتل منتصف جدول الدوري، يعتبر هذا الرقم أكثر من جيد حيث يلعب اللاعب المصري في مركز الجناح الأيمن.

ومحمد فؤاد، هو الشقيق الأكبر للاعب الأهلي ومنتخب مصر، الشاب كريم فؤاد، وبدأ محمد فؤاد، مسيرته الكروية في صفوف نادي غزل المحلة، واستمر في المراحل السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول.

لكن تغير مسار حياته عندما تم الكشف عن مشكلة في قلبه خلال الكشف الطبي الاعتيادي للفريق الأول، وتم تحويله فورًا لإجراء عملية جراحية، ووافق إدارة النادي على دفع تكلفة العملية، ولكن عندما عاد فؤاد إلى النادي، اكتشف أن اسمه قد رفع من القائمة، ورفضوا سداد تكلفة العملية، وتحملها هو أسرته،

على الرغم من هذه الصدمة، وجد فؤاد فرصته في الاحتراف خارج مصر، حيث انتقل إلى الدوري العماني، وقدم أداءً استثنائيًا مع أحد الأندية الصغيرة، مما جعله مطلوبًا داخل عمان بشكل كبير، والتحق بعد ذلك إلى نادي الروستاق العماني، وقدم معهم ثلاثة مواسم كمهاجم أساسي بديلًا عن مركز كجناح أيمن.

ومن عمان انتقل إلى السعودية، حيث تنقل فؤاد بين عدة أندية سعودية، حتى استقر الآن في نادي جدة، ويقدم معهم مستويات جيدة جعلته واحدًا من هدافي دوري يلو، رغم أنه يلعب في مركز الجناح، حيث يمتلك مهارات فردية رائعة وقدرة على التسجيل من أي مكان في الملعب ويمتاز بالسرعة والقوة البدنية، ويتمتع بمهارات فردية رائعة تجعله يتفوق على مدافعي الفرق المنافسة.

يعتبر محمد فؤاد، مثالًا حيًا على الصمود والتحدي في وجه الصعوبات، ولعل تلك الصفات هي التي جعلته يصل إلى مكانته الحالية في دوري يلو.