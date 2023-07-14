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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بـ"الشوم" في الأقصر

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مساء اليوم الجمعة، مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها “الشوم” بقرية الكيمان التابعة لمركز أسنا بمحافظة الأقصر.

وأسفرت المشاجرة عن أصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها الشوم بقرية الكيمان بمركز أسنا التابع للمحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين والتعامل الفورى معها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

مشاجرة 5 مصابين الكيمان إسعاف الأقصر مشاجرة بالشوم

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