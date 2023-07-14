وزير التعليم: "الكتاب المفتوح" في امتحانات الثانوية العامة هدفه التركيز على الفهم وليس الحفظ

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إن الهدف من نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" في امتحانات الثانوية العامة هو التركيز على الفهم سواء السطحي أو العميق، وليس الحفظ، مشيرًا إلى أن كتيب المفاهيم الذي تم توزيعه على الطلاب هذا العام تضمن أساسيات المنهج لإلغاء فكرة الحفظ.

وقال الدكتور رضا حجازي - في فيديو تم نشره على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم /الجمعة/- إن كتيب المفاهيم ضم بعض المعلومات الأساسية التي يمكن توظيفها خلال حل الأسئلة.

وأشار حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لديها العديد من المنصات الإلكترونية؛ منها منصة التصحيح الإلكتروني التي يتم من خلالها تصحيح الامتحانات بكل دقة لضمان حصول كل طالب على حقه، بالإضافة إلى منصة تدريب المعلمين ومنصة امتحانات الطلاب المصريين في الخارج لتسهيل حصولهم على التعليم وخوض الامتحانات.