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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

 زوران مانولوفيتش
 زوران مانولوفيتش

قرر الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندرى، استدعاء 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يحل زعيم الثغر ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، مساء غدا السبت باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأخضر السكندري على النحو التالي: 

حراسة المرمى: عمرو خليل وصبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء والسيد سالم وخالد صبحي.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد فارس وناصر ناصر ومحمد محمود وخالد الغندور و وعبدالغني محمد وإبراهيم حسن وعموري وأحمد عيد.

خط الهجوم: اوستن اموتو ومابولولو وأحمد حامدين.

بينما شهدت قائمة الاتحاد غياب كل من: المهدي سليمان وفارس السيد، وكازيتو ومورو ساليفو، ومحمود علاء وهشام صلاح، وأحمد عادل "ميسي" وعمار حمدي، وفوزي الحناوي وصبري رحيل لاسباب مختلفة.

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