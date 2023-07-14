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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ريمونتادا بيراميدز وتعادل بين البنك الأهلي وفيوتشر

بيراميدز
بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، المقامة حاليا على ستاد الدفاع الجوي، بريمونتادا مثيرة للسماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة للدوري الممتاز.

افتتح التسجيل أولا للطلائع عن طريق عربي بدر، في الدقيقة الـ13.

وبعد هجوم مكثف نجح عبدالله مجدي، في  إدراك التعادل للسماوي مع الدقيقة الـ25، بينما أضاف كريم حافظ ثاني أهداف بيراميدز في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ45، يضيف محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش، هدف بالخطأ في مرماه لصالح بيراميدز.

وكان بيراميدز بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

 

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله وخالد سرحان، وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسن مجدي وأحمد سمير، وعلي حمدي وعربى بدر.

خط الهجوم: كريم صلاح وبول جوليوس.

تعادل سلبي بين البنك وفيوتشر 

وفي السياق ذاته، حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مواجهة البنك الأهلي وفيوتشر، المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة ذاته.

تشكيل البنك الأهلي

خط الدفاع: محمد بسيوني - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: حمدي علاء - محمد فتحي - محمود سيد.

خط الهجوم: كريم بامبو - محمود قاعود - أحمد ياسر.

تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمد طارق.

خط الدفاع: باسم علي - محمد عبد السلام - محمود شعبان.

خط الوسط: عمر كمال - غنام محمد - علي زعزع - أحمد رفعت.

خط الهجوم: باباتوندي بيلو - أحمد عاطف - عمر السعيد.

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