الشوط الأول.. غزل المحلة يقترب من الهبوط بالتعادل مع حرس الحدود

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وغزل المحلة المقامة بملعب برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الأخير للدوري الممتاز بالتعادل 1-1 وهى النتيجة التي تجعل غزل المحلة قريبا من الهبوط نظرا لتقدم الداخلية على أسوان بهدفين نظيفين.

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين وفي الدقيقة التاسعة مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية من ركلة حرة أبعدها إيهاب سمير ووصلت إلى مصطفى جمال الذي مررها عالية أمام المرمى سددها محمود بن والي برأسه خلفية من فوق الحارس مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود .

غزل المحلة أدرك التعادل سريعا عندما احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء نتيجة عرقلة محمود بن والي لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشيخ وسدد الكرة على يسار الحارس الي اتجه يمينا مسجلا هدف التعادل لغزل المحلة .

بعد الهدف هدأ إيقاع اللعب وبدء من الدقيقة 32 كثف غزل المحلة هجماته وسدد جابريل أوروك كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس كريم عماد بقدمه وعادت إلى أوروك الذي سددها بجوار القائم الأيمن ..وبعدها تلقى معاذ الحناوي كرة عرضية وسددها برأسه ونجح الحارس في إبعادها إلى ركنية.

في الدقيقة 37 مرر جابريل أوروك الكرة أمام المرمى إلى محمد جابر لكن أحمد شديد قناوي تدخل في توقيت مناسب وأبعد الكرة إلى ركنية ..وتلقى أوروك كرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسدد فوق العارضة.

في الدقيقة 45 مرر جابريل أوروك كرة بكعبه إلى شارلز باسي المنفرد لكنه سدد بجوار القائم الأيمن واحتسب الحكم محمود عاشور 4 دقاق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1 .

بدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: السيد شبراوي- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير

خط الوسط: محمد جابر - حميد ماو- أحمد النادري- أحمد الشيخ

خط الهجوم: جابريل أوروك- تشارلز باسي.

وبدأ حرس الحدود الشوط الأول بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى ..كريم عماد

خط الدفاع .. خالد سامي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي

خط الوسط ..محمد رضا – مصطفى جمال – غريب ياسر – أحمد شديد قناوي

خط الهجوم ..حامد الجابري – وجيه عبد الحكيم – فلانتين أودو.