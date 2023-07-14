فى ذكرى ميلادها.. محطات في حياة الفنانة سميرة محسن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة والمؤلفة والمنتجة والمخرجة سميرة محسن، حيث ولدت فى 14 يوليو 1945 بمصر الجديدة، وهى خالة الفنان الكبير كريم عبد العزيز نجل المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وحصلت على بكالوريوس فى علم النفس، والتحقت بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصلت منه على درجة الدكتوراة.

حياة سميرة محسن

تزوجت الفنانة الشاملة سميرة محسن من المخرج والأديب نجيب سرور، وأنجبت منه ولدين ولكنها أبعدتهما عن الوسط الفني، ثم ترأست قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وهى شقيقة والدة الفنان كريم عبد العزيز.

أعمال سميرة محسن الفنية

الأعمال السينمائية

- القشاش

- غرفة 707

- سنة أولى نصب

- أحلام مسروقة

- حائط البطولات

- أجدع ناس

- آه .. وآه من شربات

- الحجر الداير

- إلا أمي

- حلقة الرعب

- كتيبة الإعدام

- ملابس الحداد الحمراء

- حقد امرأة

- صرخة ندم

- البوليس النسائي

- ضربة معلم

- دخان بلا نار

- الاختلاط ممنوع

- الهروب من الخانكة

- الإنس والجن

- بصمات فوق الماء

- التلاقي

- الحب تحت المطر

- - الشوارع الخلفية

- من البيت للمدرسة

- حادثة شرف

- 3 وجوه للحب

- الرجل والقضبان

- شيء من الخوف

- شيء من العذاب

- المتمردون

- عالم مضحك جداً

- هارب من الحيا

- الرسالة الأخيرة

- فتاة الميناء

- شقاوة بنات

- صاحب الجلالة

- الحسناء والطلبة

- رحلة الأوهام

- الابن

- التجربة الأولى

- لعدم كفاية الأدلة

- الشبكة

الأعمال الدرامية

- الضاهر

- الحكر

- حكاية حياة

- شمس الأنصاري

- أخت تريز

- الأشرار

- شط إسكندرية

- وعادت القلوب

- قصص بوليسية

- جدار القلب

- نقطة نظام

- أحلام لا تنا

- دعوة فرح

- سوق الزلط

- المرسى والبحار

- أشرار وطيبين

- حكاوي طرح البحر

- سيرة سعيد الزواني

- يحيا العدل

- شعاع من الأمل

- حارة الطبلاوي

- حواري وقصور

- بوابة الحلواني (ج4)

- أحلام سليمان

- الشهاب

- درب ابن برقوق

- ع الحلوه والمره

- حارة برجوان

- رياح الشرق

- اللص والكلاب

- جمهورية زفتى

- رسالة خطرة

- ألف ليلة وليلة

- نقوش من ذهب ونحاس

- قلوب حائرة

- خالتي صفية والدير

- الزيني بركات

- سر الغائب

- دكتوراه في الحب

- المزاد

- البحث عن عبده

- السيرة العربية

- دكتور في الغربة

- سحور على مائدة أشعب

- محاكمة الجيل

- ليه يا زمن

- الزائرة

- صعاليك ولكن شعراء

- البيت الكبير

- لا إله إلا الله(ج3)

- ألف ليلة وليلة

- الغربان

- موسى بن نصير

- سيداتى وسادتي انتبهوا

- الفتوحات الاسلامية

- محمد رسول الله (ج1، 2)

- الرجل الذي احبه

- العملاق

- السفينة التائهة

- سيداتي آنساتي

- الضحية

- النصيب

- غرباء في المدينة

- حكايات جدتي

- واشهد يازمن

- جراح العمر

- حدود الله

- أقوى من الطوفان

- ولدي

- قرية الرعب-يسرية

- الرقم المجهول

- كان ياما كان

- مغامرات ميشو

- رفقا ايها الابناء

- مهلا أيها الخريف

- أيام العمر

الأعمال المسرحية

- ميرامار

- وابور الطحين

- خيال الظل

- لعبة الحب

- بستان الوهم

- أعمال أخرى

- كبير الحلم

- علشان خاطر مصر

- المصير المحتوم

- رحلة الأوهام

- اعرف نفسك- ضيفة

- السقا

- امرأة من حديد

- وعاد نور القمر-محاسن

- حكاية أمام الكاميرا

- أسرار المدينة

- ابن ليل

- هذا الحب هل يموت

- أين حبي

- الاخوين

- العشرة جنية

- كانت ملاكا

- غريب الحي

- صراع مع الحب

- مجلة الحتاباتا

- قلوب مؤمنة

- أدوار أخرى

أعمال قامت بتاليفها

- غرفة 707

- أم العروسة

- سوق الزلط

- الست أصيلة

- سنة أولى نصب

- حارة برجوان

- الضيف الصغير

- من كل بيت حكاية

- أحلام ضائعة

- سر الغائب

- الرجل الطيب

- إلا أمير

- محاكمة الجيل

- الزائرة

- المرأة والقانون

- صرخة ندم

- جراح العمر

- أقوى من الطوفان

أعمال قامت بإخراجها

- لعبة الحب

أعمال قامت بإنتاجها

- غرفة 707

- ملاكي إسكندرية

- سنة أولى نصب