ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقوقية سودانية: رسالة الرئيس السيسى استقبلناها بصدر رحب وجاءت فى وقتها

قمة دول الجوار
قمة دول الجوار

قالت سامية الهاشمي، المحامية الحقوقية السودانية، إنها تشكر باسم الشعب السوداني الحكومة المصرية لتنظيمها "قمة دول الجوار"، من أجل تقديم حلول للأزمة السودانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنها قمة مهمة جدًا، موضحة أن كلمة "حرب" مكونة من ثلاثة أحرف، ولكن آثارها مدمرة وتمتد لدول الجوار، بل وقارات أيضًا.

وأكدت سامة الهاشمي، أن القمة كانت مهمة ومخرجاتها عن توقع وآمال الشعب السوداني، ونتمنى أن تنتهي الحرب، وتنفيذ مخرجات قمة دول الجوار بأسرع وقت، لأن آثار الحرب مدمرة.

وتابعت: "رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها خلال قمة دول الجوار هي من أخ شقيق واستقبلناها بصدر رحب وجاءت في وقتها ومقبولة جدًا لدى الشعب السوداني، ونحن كمدنيين نريد وحدة السودان، وأن يعود السودان إلى ما كان عليه من استقرار، وأن نستعيد المسار المدني وتعود الحياة لطبيعتها".

سامية الهاشمي الشعب السوداني قمة دول الجوار اخر النهار محمد الباز

الأكثر قراءة

“البترول”: مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته فى التجمع لا يعمل بالوزارة أو شركاتها

آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يتجول في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

"الباز" يكشف دلالات زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للعاصمة الإدارية

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"ما بعد قمة السودان".. مصر تتحرك على الأرض لوقف الحرب بالتعاون مع دول الجوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم