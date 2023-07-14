حقوقية سودانية: رسالة الرئيس السيسى استقبلناها بصدر رحب وجاءت فى وقتها

قالت سامية الهاشمي، المحامية الحقوقية السودانية، إنها تشكر باسم الشعب السوداني الحكومة المصرية لتنظيمها "قمة دول الجوار"، من أجل تقديم حلول للأزمة السودانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنها قمة مهمة جدًا، موضحة أن كلمة "حرب" مكونة من ثلاثة أحرف، ولكن آثارها مدمرة وتمتد لدول الجوار، بل وقارات أيضًا.

وأكدت سامة الهاشمي، أن القمة كانت مهمة ومخرجاتها عن توقع وآمال الشعب السوداني، ونتمنى أن تنتهي الحرب، وتنفيذ مخرجات قمة دول الجوار بأسرع وقت، لأن آثار الحرب مدمرة.

وتابعت: "رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها خلال قمة دول الجوار هي من أخ شقيق واستقبلناها بصدر رحب وجاءت في وقتها ومقبولة جدًا لدى الشعب السوداني، ونحن كمدنيين نريد وحدة السودان، وأن يعود السودان إلى ما كان عليه من استقرار، وأن نستعيد المسار المدني وتعود الحياة لطبيعتها".