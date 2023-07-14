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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

اكتشفه قبل أن يُصيبك.. أعراض سرطان المثانة وعلامات التحذير المبكرة

سرطان المثانة
سرطان المثانة

يتزايد معدل الإصابة بسرطان المثانة في جميع أنحاء العالم، حيثُ يبدأ الورم الخبيث في الخلايا التي تبطن داخل المثانة، وفيما يلي العلامات والأعراض الأولية لسرطان المثانة التي يجب عدم تجاهلها، وفقًا لاستشاري الأورام وأمراض الدم الدكتور محمود نجم.

يقول نجم، إنَّ سرطان المثانة هو نوع من الأورام الخبيثة التي تصيب المسالك البولية والتي تبدأ في الخلايا التي تبطن المثانة من الداخل.

ويوضح استشاري الأورام وأمراض الدم أن سرطان المثانة يبدأ عندما تبدأ الخلايا التي تشكل المثانة البولية في النمو خارج نطاق السيطرة، مُشيرًا إلى أن المثانة عبارة عن عضو عضلي مجوف على شكل مثلث في أسفل البطن يخزن البول.

ويضيف “نجم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ترتخي جدران المثانة وتتوسع عند تخزين البول، وتتقلص وتتسطح لتفريغ البول من خلال مجرى البول، موضحًا أنه يمكن أن تؤدي أعراض سرطان المثانة إذا تم اكتشافها مبكرًا إلى التشخيص والعلاج المبكر”.

ويُشير استشاري الأورام وأمراض الدم إلى أن من العلامات المبكرة لسرطان المثانة وجود دم في البول، وقد يشعر المريض أيضًا بالألم أثناء التبول أو التبول بشكل متكرر

كما أن هناك علامات وأعراض تحذيرية لسرطان المثانة، والتي يجب على الناس عدم تجاهلها، تتمثل في خروج دم أو جلطات دموية في البول، كثرة التبول خاصة في الليل، فضلًا عن آلام أسفل الظهر.

ونوه استشاري الأورام، على أنه إذا شعر المريض بألم أو حرقان أثناء التبول، يجب أن يدق جرس التحذير ويجب أن يوجهه الطبيب، فضلا عن الشعور بالحاجة إلى التبول ولكن عدم القدرة على التبول وعدم اكتمال إفراغ المثانة مما يؤدي إلى زيادة وتيرة التبول.

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