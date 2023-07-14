بالأرقام لأول مرة منذ 2010.. السياحة تسجل أعلى معدلات فى الحركة والإيرادات

سجلت وزارة السياحة والآثار معدلات هي الأعلى منذ عام 2010 الذي يطلق عليه عام الذروة السياحية، والذي وصلت الأعداد السياحية إلى 14.5 مليون سائح واحتلت وقتها السوق الروسية السوق الأولى من حيث الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر ليكسر العام الحالي 2023 المعدلات السياحية مقارنة بعام 2010 الذي أطلق عليه خبراء السياحة عام القياس السياحي لتسجل السياحة المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري 7 ملايين سائح وتستهدف السياحة 8 ملايين سائح خلال الـ6 أشهر الحالية وقد احتل شهر أبريل الماضي أعلى المعدلات السياحية التي وصلت إلى مصر خلال شهر واحد.

أبرز الأسواق السياحية التي وفدت إلى مصر

استقبلت مصر العديد من الجنسيات التي جاءت إلى مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري تأتي السوق الألمانية في المرتبة الأولى تلتها السوق الروسية والإيطالية، متوقعا منها وصول 800 ألف سائح إيطالي بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أسواق التشيك وبولندا وأمريكا، قد حققت السياحة المصرية زيادة بنحو 11% مقارنة بعام 2019 خلال الستة الأولى من 2019 وتستهدف وزارة السياحة والآثار تحقيق نمو سنوي من 25 إلى 30% سنويًا.

ويكشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في مصر، إلى أن زيادة التدفقات السياحية على مصر، خاصة نحو السياحة الثقافية التي شهدت ارتفاعا في الإعداد السياحة خلال الموسم الشتوي الماضي، ترجع أولًا إلى حالة الاستقرار التي يشهدها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى استغلال المعارض الأثرية في الترويج للسياحة، مشيرًا إلى معرض رمسيس وذهب الفراعنة، الذي يعد أحد أبرز عوامل جذب السائح الفرنسي للمقاصد الأثرية.

كما أنه خلال الستة أشهر من العام قد استطلعنا استعادت جذب السياحة الأمريكية للمقصد المصري، بينما لعب المجلس الأعلى للآثار والبعثات المصرية والمرممين المصريين دورًا كبيرًا في الكشوفات الأثرية وعمليات الترميم التي أعادت الحياة لمعبد دندرة، ومعبد إسنا.

وأشار عثمان إلى أن مدينة الأقصر شهدت انعقاد نحو 82 مؤتمرًا في مدينة الأقصر، وهو ما يؤشر على جذب المدينة لسياحة المؤتمرات، فيما تشير التوقعات إلى زيادة معدل جذب سياحة المؤتمرات خلال النصف الثاني من العام الجاري بمختلف أنواعها، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا عبر التواصل مع صناع القرار السياحي بالخارج.