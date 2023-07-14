يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية عبر الإنترنت وخاصة محرك البحث العالمي جوجل عن رابط الاستعلام عن رابط we للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2023.

رابط we للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023



ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023 وطرق دفع الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023



من المقرر إتاحة الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من غدا السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتى يوم الإثنين 15 أغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط we للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023



وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة 1571 سنترالًا من الثامنة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالإضافة إلى 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.



طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

أقرأ أيضاً