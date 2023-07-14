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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل فى انقلاب سيارة على طريق شلالات وادى الريان

جريدة الدستور

أُصيبت ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضها لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي/ شلالات وادي الريان، قرب الدير المنحوت بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يدها وفقدانها السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق شلالات وادي الريان، بصورة جزئية فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شلالات وادي الريان من ناحية طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابة.

وأسفر حادث طريق شلالات وادي الريان اليوم عن إصابة ربة منزل تدعى فايزة عبد العزيز محمد (35 سنة) بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعها في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.

اصابة ربة منزل حادث انقلاب سيارة ملاكي شلالات وادي الريان

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