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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة

المباريات
المباريات

يبحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة الملايين من العشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم للاستمتاع بمشاهدتها وتشجيع اللاعبين الدوليين في كافة دول العالم في البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا على الملاعب في كافة أنحاء العالم.


مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة

يمكن للملايين من متابعي البطولات الرياضية المحلية والدولية معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة لها عبر القمر الصناعي نايل سات لضبط إشارات البث و الاحداثيات اللازمة حيث تذاع المباريات عبر شاشة قناة بين سبورت وإليكم جدول إقامة المباريات كما يلي:-


جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2023

مباراة نادي المصري البورسعيدي ضد نادي سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءا.

مباراة نادي الاسماعيلي ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

مباراة نادي بيراميدز ضد نادي طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

بيراميدز يواجه طلائع الجيش فى مباراة تحصيل حاصل ببطولة الدورى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز

مباراة نادي سارمينتو ضد نادي فيليز سارسفيد في تمام الساعة 2:30 ظهرا

مباراة نادي غودوي كروز ضد نادي  ديفنيسا خوستيكا في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

مباراة نادي هوراكان ضد نادي سي . أي تاليريس كوردبا في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

مباراة نادي يونيون سانتا في ضد نادي بلاتينسي في تمام الساعة السابعة مساءا.

مباراة نادي راسينغ كلوب ضد نادي روزاريو سنترال في تمام الساعة التاسعة مساءا.

جدول مباريات الدوري البرازيلي

مباراة نادي أمريكيا مينيرو ضد نادي فاسكو دي جاما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

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بيراميدز يواجه طلائع الجيش فى مباراة تحصيل حاصل ببطولة الدورى

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تردد قناة Bein sports عبر نايل سات

يمكن ضبط إشارة بث مجموعة قنوات Bein sports الرياضية لمتابعة مباريات في مختلف البطولات الرياضية المحلية والدولية وذلك من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein sports 1

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11013.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة Bein sports المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11013.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.


تردد قناة Bein sports  المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 11054.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.

 

تردد قناة Bein sports  الإخبارية

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 12604.
الاستقطاب أفقي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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