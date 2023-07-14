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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه طلائع الجيش في مباراة تحصيل حاصل ببطولة الدوري

بيراميدز خسر في الجولة
بيراميدز خسر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير للدوري الممتاز.

فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 20 انتصارا مقابل سبعة تعادلات وخمس هزائم ويملك ثاني أقوى هجوم في الدوري وسجل 51 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا وبعد عشر مباريات متتالية دون هزيمة خسر الفريق في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 70 .

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار20 لاعبا في  قائمة المباراة وهم : يوسف نادر وعبد الرحمن أيمن وأحمد سامي ومحمد الشيبي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ ومحمد سامي ويوسف شعبان وأحمد توفيق ومحمد صادق وإبراهيم عادل وأوجو صامويل ومحمود صابر ومحمود جمال ومحمود أوكا وسيف عزت وإبراهيم شتا و فخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشناوي وعلي جبر ووليد الكرتي بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي و دودو الجباس ومحمود دونجا وأسامة جلال وإسلام عيسى وهشام محمد وأحمد دعدور وإبراهيم بلاتي توريه وفخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي لأسباب مختلفة.

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و13 هزيمة وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر ست مباريات بالفوز على سموحة والإسماعيلي وأسوان والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الأهلي والزمالك ووضمن الفريق البقاء في دوري الأضواء ويسعى لانهاء الدوري بشكل جيد وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 39 .

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده محمد عبد المجيد وعمرو جمعة ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا وعمرو الششناوي حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش فريق بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو عبد الحميد بسيوني

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