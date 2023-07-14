مهرجان العلمين الجديدة.. 5 شروط للمشاركة فى "ماراثون الدراجات"

انطلقت أمس الخميس، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، على أن تستمر حتى 26 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والترفيه حول العالم في أكبر حدث ترفيهي على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

وقدم خبراء بموقع "health and fitness" فوائد ركوب الدراجات بالتزامن مع انطلاق بطولة ركوب الدراجات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأكد التقرير أن ركوب الدراجات له العديد من الفوائد التي تساهم في تحسين صحة الجسم ونوعية الحياة للأفراد.

وعدد التقرير فوائد ممارسة رياضة ركوب الدراجات، نستعرضها في السطور التالية:

تعزيز اللياقة البدنية:

يعد ركوب الدراجات نشاطًا بدنيًا مفيدًا يساهم في تحسين قدرة القلب والرئتين وتقوية العضلات، فهو يساعد على زيادة القدرة التحملية وتحسين القوة العضلية والمرونة.

حرق السعرات الحرارية:

يعتبر ركوب الدراجات من أفضل التمارين الرياضية التي تساعد على حرق الدهون الزائدة والسعرات الحرارية الموجودة في الجسم، مما يسهم في تخفيف الوزن وصون صحة الجهاز الهضمي.



تحسين الصحة العقلية :

يعد ركوب الدراجات نشاطًا مرحًا ومنعشًا يمكن أن يساعد على تحقيق الاسترخاء النفسي وتخفيف التوتر والقلق، فهو يحفز إفراز الهرمونات السعيدة في الدماغ، مما يساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة العامة.



شروط المشاركة في ماراثون الدراجات بمهرجان العلمين الجديدة:

للمشاركة في بطولة ركوب الدراجات في مهرجان العلمين الجديدة، تتطلب البطولة الالتزام ببعض الشروط التالية:

تسجيل اللاعب: يجب على المشاركين تسجيل أنفسهم في البطولة قبل الموعد المحدد وتقديم معلومات شخصية دقيقة وصحيحة.

السن المسموح به: يجب أن يكون اللاعبون بعمر لا يقل عن 18 عامًا في يوم السباق.

ارتداء الملابس الواقية: من الضروري ارتداء خوذة حماية وملابس واقية أثناء المشاركة في البطولة لتجنب الإصابات.

الإشراف الطبي: يجب على المشاركين أن يكونوا في حالة صحية جيدة ومستعدين للتحمل البدني المطلوب، وقد تتطلب المشاركة تقديم شهادة طبية تثبت حالة الصحة.

الإلمام بقوانين السلامة: يجب على المشاركين الالتزام بقوانين السلامة أثناء السباق مثل احترام قوانين الطريق وتفادي الاصطدامات العرضية والالتزام بالممرات المخصصة للدراجات.