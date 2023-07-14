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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه المنوفية" يتابع أعمال إصلاح الخط المغذي لقرى شبين الكوم

دكتور محمد نجيب
دكتور محمد نجيب

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه  الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انتهاء أعمال الإصلاح بخط المياه البحارى قطر ١٦ بوصة بلاستيك المغذى لقرى زوير وسلكا وميت الموز بمركز شبين الكوم، في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكل أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح العطل وعودة مياه الشرب بالمناطق المتأثرة تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البُعد أو القرب من مصدر التغذية تحت إشراف مباشر من رئيس الشركة وقطاع التشغيل والصيانة وفرع شبين الكوم حتى تمام الإصلاح وفتح المياه تدريجيًا وعودة الخدمة بالخط البحاري.

وشدد «نجيب» على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح حفاظًا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي استدامة استفسارات البنية التحتية التشغيل والصيانة اعمال اصلاح شبكات مياه الشرب

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