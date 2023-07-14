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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: توزيع 65% من حصص الأسمدة على مزارعى المحاصيل الصيفية بالمحافظات

اسمدة
اسمدة

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جارٍ متابعة توزيع الأسمدة في المحافظات، حيث تجري أعمال استلام الأسمدة من المصانع وتوصيلها للجمعيات الزراعية ثم توزيعها على مزارعي المحاصيل الصيفية من الذرة والأرز والقطن والذرة الرفيعة ومحصول القصب طبقًا لحصة كل محصول في محطة توزيع الأسمدة.

وقال "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا توجد أزمة في الأسمدة أو عمليات التوزيع، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 65% من حصص الأسمدة ضمن الاحتياجات الصيفية للمزارعين، مُشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال توزيع باقي الحصص، وأن الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة بتوريد وضخ حصص الأسمدة المقررة للجمعيات الزراعية.

وأضاف "الشناوي" أنه يتم توزيع الأسمدة لمحاصيل الذرة الشامية بنحو 5  شكاير للمحصول والذرة الرفيعة 4 شكاير والأرز 2 شكارة ومحصول القطن 3 شكاير للفدان، والقصب 13 شيكارة للفدان ومحصول البطاطس 8 شكاير للفدان ومحاصيل الخضر 7 شكاير للفدان لجميع أنواع الخضر.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه يتم الصرف للأسمدة عن طريق الحيازة الإلكترونية أو كارت الفلاح الذكي، حيث إنه تم الانتهاء من الحيازت الإلكترونية بنسبة أكثر من 90% ويتم استلام الأسمدة من خلالها، مشيرًا إلى أن من ليست لديه حيازة إلكترونية أو الكارت الذكي  يقوم بتحرير إيصال من خلال التعامل مع الجمعيات الزراعية من الجمعية، لافتًا إلى أنه لا توجد سوق سوداء للأسمدة، وهناك رقابة صارمة من بداية التوريد من المصانع حتى وصول الأسمدة للجمعيات الزراعية ومخازنها في المحافظات.

-الزراعة توزيع اختطاف حصص الأسمدة الصيفية على المزارعين

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