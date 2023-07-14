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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق فى مخلفات بالقرب من مخازن السكة الحديد بالإسماعيلية (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع قبل قليل، حريق فى مخلفات كاوتش، ومخلفات بناء بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. 
كان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بنشوب حريق فى مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع.

 

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